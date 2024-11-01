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¿Por qué el capitalismo del siglo XXI destruye la propiedad privada y te exige ser feliz sin tener nada?  

En este vídeo analizamos, en respuesta a una serie de preguntas de varios lectores, una de las grandes paradojas del mundo contemporáneo: la promesa de felicidad a través del trabajo. A partir del libro El fracaso de la felicidad, examinamos críticamente algunos de los mitos más repetidos del actual mundo laboral: la idea de que el trabajo debe serlo todo en la vida, la obsesión por el éxito, el liderazgo o el dinero, y el discurso profesional que nos presenta a la empresa como un espacio de supremacía personal.

| etiquetas: capitalismo , propiedad privada , felicidad , trabajo
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2 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
Veelicus #2 Veelicus
No destruye la propiedad privada, la acumula cada vez en menos manos, cuidaaaaaao
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#1 NO86
Porque los ricos son unos hijos de puta explotadores y mentirosos.
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menéame