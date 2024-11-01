edición general
Caos en el inicio del curso en Ciudad Universitaria por el corte parcial de la línea 6 de metro

El inicio del nuevo curso universitario en Ciudad Universitaria, un distrito de Madrid que acoge cada día a decenas de miles de estudiantes, ha estado marcado por el caos en los desplazamientos. El corte parcial que actualmente afecta a la línea 6 de metro, a causa de obras para llevar a cabo su mejora, está provocando importantes retrasos, sobre todo para los estudiantes. Cada jornada se convierte en una carrera de obstáculos para los universitarios, muchos llegan tarde a clase, otros tienen que caminar largos tramos desde Moncloa.

woody_alien #2 woody_alien
Los mejores caos los de MadRid.
#1 tromperri
La que está liando Oscar Puente, es intolerable... bueno y ahora ya en serio... Ayuso déjate de twitear y generar titulares estrambóticos para que se hable de ti y soluciona los del metro de Madrid.
Andreham #3 Andreham
Bueno, los estudiantes que de verdad importan no van a clase para aprobar o, en su defecto, no van a clase en metro.
#4 EISev
#3 en Ciudad Universitaria tienes colegios mayores privados y facultades como la de Farmacia o Teleco con fama de "pijillas" no sé si vas por ahí. Y no se aparca fácil, hasta los de Comillas o la Pontificia van en metro
SerVicius #5 SerVicius
¿Ya estan los plebeyos quejándose otra vez? Hay que esforzarse más y quejarse menos, no teneis onlyfans? no teneis a los criptobros? A llados? Os lo tenemos que dar todo hecho? Para que quereis ir a la uni?
