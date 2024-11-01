Caos en el inicio del curso en Ciudad Universitaria por el corte parcial de la línea 6 de metro  

El inicio del nuevo curso universitario en Ciudad Universitaria, un distrito de Madrid que acoge cada día a decenas de miles de estudiantes, ha estado marcado por el caos en los desplazamientos. El corte parcial que actualmente afecta a la línea 6 de metro, a causa de obras para llevar a cabo su mejora, está provocando importantes retrasos, sobre todo para los estudiantes. Cada jornada se convierte en una carrera de obstáculos para los universitarios, muchos llegan tarde a clase, otros tienen que caminar largos tramos desde Moncloa.