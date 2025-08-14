Caos en las estaciones de tren de Galicia debido a los cortes de línea por los incendios: «No resuelven, no nos ofrecen agua y nos mienten»  

El corte del tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid dejó durante la noche de este miércoles a cientos de personas atrapadas en las estaciones de tren de la comunidad. Muchos tuvieron que buscar alternativas para viajar o para dormir en algún alojamiento y esperar novedades a la mañana siguiente. Algunos pasaron la noche en la propia estación aguardando novedades. Estas no llegaron hasta cerca de las 10 de la mañana de este jueves, cuando los afectados empezaron a recibir mensajes en sus móviles anunciando el restablecimiento del tráfico.