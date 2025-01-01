edición general
Caos en Correos: El horario reducido de verano ahoga el servicio

Caos en Correos: El horario reducido de verano ahoga el servicio

La combinación de un horario de verano más reducido y la falta de sustituciones para cubrir las vacaciones del personal ha llevado a Correos al borde del colapso en muchas zonas del país. El resultado son oficinas abarrotadas, retrasos severos en la entrega de cartas, notificaciones y paquetes, y una creciente indignación tanto entre trabajadores como usuarios.

Antipalancas21 #7 Antipalancas21
No es en verano solamente es todo el año. correos es un desastre continuo.
vviccio #3 vviccio
No se podía saber. :wall:
Vodker #4 Vodker
Cuando no hay horario reducido y tienen más personal funciona igual de mal.
mahuer #5 mahuer
Nada nuevo, en mi pueblo todo el año es horario reducido. No abren ni una sola tarde y solo de lunes a viernes.
Condenación #6 Condenación
Ah sí, esta es la empresa pública a la que el colega de Sánchez puesto a dedo hundió en pérdidas tremendas. Milagro es que no haya colapsado ya.
Parece que al genio lo han recolocado para dirigir las autopistas, esperad a ver los resultados también.
Franco_Mastantuono #1 Franco_Mastantuono
Cada vez pagas más, cada vez te dan menos.
JusticiaParaMAG #2 JusticiaParaMAG
#1 Cada vez se gastan menos en contratar personal (cero), y cada vez tienen que invertir más en campañas publicitarias que limpien su imagen. Un plan sin fisuras.
