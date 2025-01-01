Caos en Correos: El horario reducido de verano ahoga el servicio

La combinación de un horario de verano más reducido y la falta de sustituciones para cubrir las vacaciones del personal ha llevado a Correos al borde del colapso en muchas zonas del país. El resultado son oficinas abarrotadas, retrasos severos en la entrega de cartas, notificaciones y paquetes, y una creciente indignación tanto entre trabajadores como usuarios.
| etiquetas: caos , correos , horario reducido de verano , crisis
Parece que al genio lo han recolocado para dirigir las autopistas, esperad a ver los resultados también.