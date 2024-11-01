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El caos como estrategia de guerra

El caos como estrategia de guerra

La gestión política de la guerra desde la Casa Blanca está dominada por la improvisación, la irreflexión y la chulería de Trump. [Por Lluís Bassets]

| etiquetas: trump , guerra
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