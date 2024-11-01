Caos circulatorio en Lleida

La noticia describe los problemas circulatorios en la capital del Segriá, Lleida, una ciudad de apenas 150.000 habitantes. En esta ciudad apenas existían atascos, más allá de los puntuales, pero desde la aprobación de la reforma para eliminar trafico de vehículos privados que afecta a la mayoría de vías que atraviesan la ciudad, estos se han multiplicado convirtiendo la ciudad en una trampa viaria. Se pretende transformar en ciudad sostenible cuando hasta la fecha no se ha mejorado un sistema de transporte publico irracional y desfasado.
| etiquetas: movilidad , transito , urbanismo , atascos
Horarios pensados para los que viven fuera de la ciudad y van a ella, como si no hubiera gente de la ciudad que tiene que trabajar en los pueblos, porque no se ha tenido en cuenta la construcción de nuevos polígonos industriales.
Paradas que hacen falta y no hay, por lo mismo que antes, hacen un polígono, se llena y el transporte público como si nada.
Redes… » ver todo el comentario