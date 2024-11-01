Caos circulatorio en Lleida

La noticia describe los problemas circulatorios en la capital del Segriá, Lleida, una ciudad de apenas 150.000 habitantes. En esta ciudad apenas existían atascos, más allá de los puntuales, pero desde la aprobación de la reforma para eliminar trafico de vehículos privados que afecta a la mayoría de vías que atraviesan la ciudad, estos se han multiplicado convirtiendo la ciudad en una trampa viaria. Se pretende transformar en ciudad sostenible cuando hasta la fecha no se ha mejorado un sistema de transporte publico irracional y desfasado.