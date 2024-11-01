·
7030
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
5776
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
5359
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
3038
clics
Eduardo Casanova revela que tiene VIH
2443
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
más votadas
732
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
603
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
543
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
616
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
460
EH Bildu denuncia que el PP ha cruzado "todas las líneas rojas" al plantear el "exterminio" de la izquierda abertzale
Cantos del Valle del Mantaro
En el corazón de los Andes peruanos, un parque reúne las vidas de artistas vernaculares que transformaron la lucha y la memoria colectiva en música wanka. Estas son sus historias.
perú
,
música
,
historia
,
wanka
,
mantaro
