Cantos del Valle del Mantaro

En el corazón de los Andes peruanos, un parque reúne las vidas de artistas vernaculares que transformaron la lucha y la memoria colectiva en música wanka. Estas son sus historias.

