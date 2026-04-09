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Cantar en carretera es cosa de niños para los astronautas: esta es la playlist con la que despierta la tripulación de Artemis II

La NASA ha despertado a los astronautas con una canción distinta cada día y ha recopilado los temas en una lista de Spotify

| etiquetas: artemis ii , playlist
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