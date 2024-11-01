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La cantante y escritora Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

La cantante y escritora Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

Patti Smith fue un personaje transgresor y disruptor en la segunda mitad de los años 70, cuando formó parte de la escena protopunk neoyorquina. Ella tenía viente años, venía de vivir en París y la ciudad era un lugar sucio y muerto; es decir, lleno de posibilidades. Hoy, 50 años después de la aparición de su disco Horses, uno de esos trabajos que cambian la historia de la música, ha vuelto a convertirse en una voz escuchada e influyente. Patti Smith ha recibido, a los 79 años, el reconocimiento que merece.

| etiquetas: patti smith , cantante , escritora , princesa de asturias
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4 comentarios
6 2 0 K 71 actualidad
#1 A_S
Aquí os dejo uno de sus mayore éxitos

www.youtube.com/watch?v=pPR-HyGj2d0
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wata #3 wata
Ojalá los que no la conocen empiecen a apreciar la buena música.
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Esfingo #4 Esfingo
Siempre me ha parecido que tiene más prensa que público.
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menéame