La cantante y escritora Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes

Patti Smith fue un personaje transgresor y disruptor en la segunda mitad de los años 70, cuando formó parte de la escena protopunk neoyorquina. Ella tenía viente años, venía de vivir en París y la ciudad era un lugar sucio y muerto; es decir, lleno de posibilidades. Hoy, 50 años después de la aparición de su disco Horses, uno de esos trabajos que cambian la historia de la música, ha vuelto a convertirse en una voz escuchada e influyente. Patti Smith ha recibido, a los 79 años, el reconocimiento que merece.