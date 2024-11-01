·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8542
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
6907
clics
Cuando el karma mata la comunidad
8971
clics
El pinganillo de Ayuso
4160
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
4675
clics
China ha encontrado el santo grial de las tierras raras. Y lo más sorprendente es dónde: en el interior de un ser vivo
más votadas
370
Salen a la luz nuevas pruebas de los vínculos del Mossad israelí con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (Eng)
332
El abogado en el caso de los “safaris humanos” de Sarajevo: “Era gente adinerada, sádica y con el gusto de matar”
286
Las gallinas dudan de que su confinamiento acabe implantando el teletrabajo
459
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego
344
Rajoy, en 'El Hormiguero': «Me duele ver gente que todavía se manifiesta contra Mazón. Oigan, ¿qué quieren?»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
66
clics
Un cantante de country creado con IA logra el Top 1 de Billboard
Breaking Rust y su canción Walk my Walk alcanzan la posición Top 1 en Billboard, siendo la más popular del momento y es toda creada por IA.
|
etiquetas
:
cantante
,
ia
,
top
,
billboard
4
0
0
K
59
tecnología
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
59
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cajadecartonmojada
*
Un pelín sensacionalista.
Ni es el que más vende, ni el más escuchado.
El billboard es una lista con diferentes categorías, y sólo ha llegado al número 1 en el de descargas digitales de country con la friolera de 3.000 descargas.
youtu.be/rGremoYVMPc?si=R7KpWo9GZFlqsOGL
Vamos, que gastando sólo 3.000 pavos en descargas te montas una campaña de promoción para que hablen de ti en todos lados con noticias como esta.
2
K
32
#3
Vaelicus
Está de puta madre la canción
1
K
20
#5
Estoeslaostia
#3
i agree
(texto generado por IA)
0
K
7
#6
kevers
*
#3
tanto que la cosa da miedo. Esa voz quebrada, esa melodía con sus pequeños contrapuntos y esa armonía sin excesivos lugares comunes... en la puta vida me hubiese imaginado todo eso en una IA.
0
K
11
#1
DayOfTheTentacle
Yo hago canciones con IA para mi hijo... Le encantan pq dicen su nombre y cosas que le.gustan (la letra la hago yo)
0
K
8
#2
DayOfTheTentacle
#1
i en català!! Suno powered!
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ni es el que más vende, ni el más escuchado.
El billboard es una lista con diferentes categorías, y sólo ha llegado al número 1 en el de descargas digitales de country con la friolera de 3.000 descargas.
youtu.be/rGremoYVMPc?si=R7KpWo9GZFlqsOGL
Vamos, que gastando sólo 3.000 pavos en descargas te montas una campaña de promoción para que hablen de ti en todos lados con noticias como esta.
(texto generado por IA)