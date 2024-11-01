edición general
Un cantante de country creado con IA logra el Top 1 de Billboard

Breaking Rust y su canción Walk my Walk alcanzan la posición Top 1 en Billboard, siendo la más popular del momento y es toda creada por IA.

#4 cajadecartonmojada *
Un pelín sensacionalista.
Ni es el que más vende, ni el más escuchado.
El billboard es una lista con diferentes categorías, y sólo ha llegado al número 1 en el de descargas digitales de country con la friolera de 3.000 descargas.
youtu.be/rGremoYVMPc?si=R7KpWo9GZFlqsOGL

Vamos, que gastando sólo 3.000 pavos en descargas te montas una campaña de promoción para que hablen de ti en todos lados con noticias como esta.
Vaelicus #3 Vaelicus
Está de puta madre la canción
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
#3 i agree
(texto generado por IA)
kevers #6 kevers *
#3 tanto que la cosa da miedo. Esa voz quebrada, esa melodía con sus pequeños contrapuntos y esa armonía sin excesivos lugares comunes... en la puta vida me hubiese imaginado todo eso en una IA.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Yo hago canciones con IA para mi hijo... Le encantan pq dicen su nombre y cosas que le.gustan (la letra la hago yo)
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 i en català!! Suno powered!
