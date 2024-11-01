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La cantante Bonnie Tyler se encuentra en coma en un hospital del Algarve

La cantante Bonnie Tyler se encuentra en coma en un hospital del Algarve

Bonnie Tyler, conocida mundialmente por su voz rasgada que le reportó éxitos musicales, se encuentra a sus 74 años bajo sedación profunda en un centro hospitalario de la localidad portuguesa de Faro. Su situación se ha derivado tras complicaciones de una patología abdominal grave que obligó a los médicos a intervenir de forma inmediata.El equipo médico que atiende a la cantante en el Algarve ha decidido mantenerla en un coma inducido a la espera de una recuperación de la cirugía, con los órganos del sistema digestivo aún afectados

| etiquetas: bonnie tyler , coma , música , rock
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