La cantante Bonnie Tyler se encuentra en coma en un hospital del Algarve

Bonnie Tyler, conocida mundialmente por su voz rasgada que le reportó éxitos musicales, se encuentra a sus 74 años bajo sedación profunda en un centro hospitalario de la localidad portuguesa de Faro. Su situación se ha derivado tras complicaciones de una patología abdominal grave que obligó a los médicos a intervenir de forma inmediata.El equipo médico que atiende a la cantante en el Algarve ha decidido mantenerla en un coma inducido a la espera de una recuperación de la cirugía, con los órganos del sistema digestivo aún afectados