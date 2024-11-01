La canción de Leonard Cohen que tardó diez años en escribir y dejó un verso eterno

Elegir una sola canción de Cohen es tarea imposible. “Avalanche”, favorita de Nick Cave; “Everybody Knows”; “Hallelujah”, su himno ecuménico capaz de emocionar tanto a ateos como a André Rieu; o sus guiños a Federico García Lorca. La lista sería interminable. Pero hay una letra sobre la cual nadie discute: Anthem. Una canción que, desde su disco The Future (de 1992), sigue iluminando a nuevas generaciones con un verso que ya trascendió a Cohen: “Hay una grieta, una grieta en todas las cosas. Así es como entra la luz”.