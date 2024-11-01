edición general
La canción "histórica" más polémica: El imperio contraataca de Los Nikis

Miguel de Lys habla de la polémica alrededor de esta canción del grupo Los Nikis.

3 comentarios
Pertinax #2 Pertinax *
Entrevista a Emilio Sancho, de Los Nikis. Se hace difícil tenerle cariño. Minuto 15:30.
youtu.be/pxVlm9ggKA0?si=V1NjdDZNsl54H_-B
Chinchorro #3 Chinchorro
El himno no irónico de los regres.
