El cáncer de pulmón crece entre las mujeres y los jóvenes: los expertos piden estrategias de prevención para frenarlo

El cáncer de pulmón es el más mortal en el mundo y en España. En 2024, 23.239 personas fallecieron a causa de estos tumores, que suelen detectarse en fases avanzadas, complicando el tratamiento. Esta enfermedad ha sido tradicionalmente una de rostro masculino, pero la incidencia en mujeres no para de crecer: según los datos del Registro de Tumores Torácicos (RTT) del Grupo Español del Cáncer de Pulmón (GECP), el 27,8% de los pacientes actuales son mujeres.