edición general
8 meneos
19 clics
El cáncer de pulmón crece entre las mujeres y los jóvenes: los expertos piden estrategias de prevención para frenarlo

El cáncer de pulmón crece entre las mujeres y los jóvenes: los expertos piden estrategias de prevención para frenarlo

El cáncer de pulmón es el más mortal en el mundo y en España. En 2024, 23.239 personas fallecieron a causa de estos tumores, que suelen detectarse en fases avanzadas, complicando el tratamiento. Esta enfermedad ha sido tradicionalmente una de rostro masculino, pero la incidencia en mujeres no para de crecer: según los datos del Registro de Tumores Torácicos (RTT) del Grupo Español del Cáncer de Pulmón (GECP), el 27,8% de los pacientes actuales son mujeres.

| etiquetas: salud , cáncer , pulmón , jóvenes
6 2 0 K 84 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 84 actualidad
#1 tierramar
Una de las razones puede ser el incremento de partículas de plutonio en la troposfera: fruto de los accidentes nucleares que nunca acaban, el plutonio emitido en las armas nucleares, en las pruebas nucleares,...
Si el plutonio entra en el cuerpo, los efectos son fatales. "El plutonio es más peligroso si se inhala", escribe la Oficina Federal de Protección Radiológica en Alemania. Incluso una partícula del tamaño de un grano de polvo puede acumularse en diversas partes del cuerpo y

…   » ver todo el comentario
0 K 12
#3 tierramar
El cáncer está smantando exponencialmente, y en gran parte se debe al aumento de la contaminación radioactiva en la troposfera. El lobby nuclear prohibe a la OMS asociar la energía nuclear con ninguna enfermedad.. El lobby nuclear o de las mentiras impide informar a la población sobre los riesgos de la energía nuclear: por ejemplo, alrededor de las centrales nucleares hay mayor número de cánceres, sobretodo en niños.
0 K 12
#2 Empakus
"el 27,8% de los pacientes actuales son mujeres."

Sin comentarios... :wall:
0 K 10

menéame