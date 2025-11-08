edición general
Canarias, la región con más municipios copados por población foránea

Adeje y Arona, en Tenerife, y La Oliva, en Fuerteventura, superan el 50% de su población extranjera, la mayoría europeos

Enésimo_strike
Libre circulación de personas y capitales. Y eso pasa dentro de la ley.
NoMeVeas
#3 Y seguimos siendo los mas pobres de toda España.
Que cosas, el libremercado solo me jode la vida y me trata como un pringado.
CharlesBrowson
baia al final os han reemplazado :popcorn:
Guanarteme
Pero los moooooros, pero las pateeeeeras.... :wall:

#1 Espérate un poco, malaguita.... Que ustedes son los siguientes. :popcorn:
CharlesBrowson
#2 ahi estamos casi casi
banksy
En Cataluña apenas quedamos catalanes.
