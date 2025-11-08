·
Canarias, la región con más municipios copados por población foránea
Adeje y Arona, en Tenerife, y La Oliva, en Fuerteventura, superan el 50% de su población extranjera, la mayoría europeos
|
etiquetas
:
canarias
,
población foránea
,
tenerife
,
fuerteventura
4
2
0
K
71
Canarias
#3
Enésimo_strike
Libre circulación de personas y capitales. Y eso pasa dentro de la ley.
0
K
12
#5
NoMeVeas
*
#3
Y seguimos siendo los mas pobres de toda España.
Que cosas, el libremercado solo me jode la vida y me trata como un pringado.
2
K
34
#1
CharlesBrowson
baia al final os han reemplazado
0
K
8
#2
Guanarteme
Pero los moooooros, pero las pateeeeeras....
#1
Espérate un poco, malaguita.... Que ustedes son los siguientes.
3
K
44
#6
CharlesBrowson
#2
ahi estamos casi casi
0
K
8
#4
banksy
En Cataluña apenas quedamos catalanes.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
