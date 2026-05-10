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Canarias niega el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius

Canarias niega el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius

El Gobierno de Canarias no autorizará que el crucero MH Hondius fondee en aguas de Tenerife. Clavijo explicó en declaraciones a los medios que la decisión se toma ante la falta de información suficiente y tras desacuerdos con el Gobierno central sobre el operativo previsto para atender a los pasajeros.

| etiquetas: tenerife , hondius , crucero , hantavirus
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13 comentarios
13 2 1 K 134 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 Albarkas
El PP haciendo el idiota.
En cualquier momento y lugar. Siempre.
6 K 79
#6 javvo
#4 pero si este inútil es de CC, bueno casi pp.
3 K 37
Cyberbob #8 Cyberbob
#6 Yo no los diferencio. CC es más de ir a residencias a ayudar a ancianos a votar y de montar chuletadas, pero por lo demás es la misma derechuza inútil.
1 K 16
#13 javvo
#8 es la misma basura en eso estamos de acuerdo y nos deja bastante mal a los canarios
0 K 11
ur_quan_master #1 ur_quan_master
El anormal este no tiene competencias para ello. Deberían detenerlo y llevarlo ante un juez.
5 K 62
Lutin #2 Lutin
#1 Es un mermado más, no es ni medio normal la cantidad de analfabetos que hay hoy día.
4 K 45
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 es de mucho hablar, pero tampoco va a firmar ninguna orden por la que le puedan pedir responsabilidades.
2 K 32
timeout #12 timeout
#1 Puede tocar los cojones usando al presidente de puertos de Tenerife, este puede negar el atraque, ya está hecho, y el fondeo en las aguas interiores del muelle. Eso obligarían fondear en el exterior y realizar el trasbordo fuera del muelle haciendo la operación más peligrosa. No se cuánto personal del Gobierno de Canarias está en la operación, pero podría ordenar que no colaborarán. No está inclipliendo leyes simplemente está ganando las próximas elecciones en Canarias.

Al final esto último es por la rigidez del ministerio por no cumplir con lo que habían pactado.
0 K 9
pepel #5 pepel
El PP está muy entrenado en mentir; me estoy acordando de Mazón, y de Ayuso.
1 K 29
Asimismov #7 Asimismov *
Pues que dicte un decreto y lo publique en el Boletín Oficial Canario, él puede. Todo lo demás es solo ruido.
1 K 21
elmakina #10 elmakina *
#_1 Claro, fenómeno, porque cuando hay un barco con un posible riesgo sanitario lo responsable es agachar la cabeza y obedecer sin pedir informes ni garantías, ¿no? Que no te enteras, que un presidente autonómico tiene la obligación de proteger a su población y plantarse si el Gobierno central pretende improvisar un operativo opaco. Lo de "detenerlo" ya es la pataleta típica del que confunde discrepancia política con delito, jajajaja.
0 K 13
#9 chavi
Clavijo que se vaya a cagar.

Los puertos marítimos son competencia del estado
0 K 12
elmakina #11 elmakina *
#9 Y las competencias sanitarias internas (que es la parte que están cuestionando) son de la comunidad, fenómeno, que no te enteras.
0 K 13

menéame