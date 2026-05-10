Canarias niega el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius

El Gobierno de Canarias no autorizará que el crucero MH Hondius fondee en aguas de Tenerife. Clavijo explicó en declaraciones a los medios que la decisión se toma ante la falta de información suficiente y tras desacuerdos con el Gobierno central sobre el operativo previsto para atender a los pasajeros.
| etiquetas: tenerife , hondius , crucero , hantavirus
En cualquier momento y lugar. Siempre.
Al final esto último es por la rigidez del ministerio por no cumplir con lo que habían pactado.
Los puertos marítimos son competencia del estado