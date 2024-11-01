edición general
Canarias, a la cabeza de la UE en representación femenina en ciencia e ingeniería

Canarias, a la cabeza de la UE en representación femenina en ciencia e ingeniería

Según los datos correspondientes a 2024, Canarias se sitúa a la cabeza de Europa en representación femenina en estos ámbitos, con un 58,8% de mujeres empleadas en ciencia e ingeniería. Le siguen las Azores, con un 57,3% y Madeira, con un 56,4%. De este modo, el archipiélago canario no solo supera ampliamente la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 40,5%, sino que encabeza el grupo de once regiones comunitarias en las que las mujeres son mayoría en estos sectores profesionales

