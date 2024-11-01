Canarias se arriesga a perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales

La Audiencia de Cuentas reprocha a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural su pasividad para el cobro de sanciones. Casi la mitad del importe proviene de ejercicios anteriores al año 2018. Destrozar el medio ambiente de Canarias parece salir barato. El Archipiélago está en riesgo de perder hasta 14,8 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales interpuestas por la Agencia, según un informe de la Audiencia de Cuentas hecho público hace unos días. El organismo impone sanciones. Pero luego no las cobra.