Canarias se adelanta al Gobierno central: aplica el IVA franquiciado para autónomos tras el aviso de Bruselas

Tras el varapalo de Bruselas a España por no haber traspuesto la directiva europea del IVA franquiciado —España es el único país de la Unión Europea que todavía no lo ha hecho—, el Gobierno de Canarias ha decidido tomar la iniciativa. El Ejecutivo autonómico elevará hasta los 50.000 euros el umbral de facturación a partir del cual los autónomos podrán acogerse a un régimen simplificado que elimina la obligación de repercutir el IGIC —el equivalente canario del IVA—, una medida que busca aliviar cargas administrativas en ausencia de una...