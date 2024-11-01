«Los canallas más viles de la Tierra»: los críticos, consternados por el impactante informe sobre la corrupción de Kristi Noem (ENG)

Un explosivo informe publicado el jueves por el Wall Street Journal arrojó nueva luz sobre lo que los críticos han descrito como «corrupción escandalosa» por parte de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. Entre otras cosas, el informe del Journal destacó la relación de Noem con su principal asesor, Corey Lewandowski, quien, según fuentes, mantiene una relación sentimental con la funcionaria del gabinete de Trump a pesar de que ambos están casados.