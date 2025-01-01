·
10
meneos
248
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Canal de Youtube de Gabriel Rufían
Se ha hecho un canal de youtube con todo esto. Se ha hecho un canal de youtube con todo esto.
|
etiquetas
:
gabriel rufian
,
youtube
8
2
11
K
-1
politica
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
fareway
*
Lo que más le duele a la derecha es que este tipo y solo este tipo, sea capaz de meterles las cabras al corral cada vez que toma la palabra. Creo que aún hay bilis esparcidos en los suelos del Congreso desde que Rufián les dijo eso de que "Por Soto Del Real han pasado 88 políticos. 87 del PP, 1 del PSOE".
8
K
75
#6
rusito
#2
Para mí, este tipo es una persona que dijo que no iba a pisar más el parlamento español y sigue paseando por ahí. No me importa que tenga un pico de oro. Basta ver la desilusión de muchos que votaban a su partido y ahora no.
0
K
8
#8
adolor
#6
pues yo me alegro .
1
K
19
#13
rusito
#8
#10
hablando claro, donde veis alguien admirable, yo no veo a nadie.
0
K
8
#14
fareway
#13
Disparidad de criterios, se llama. Feliz lunes con Gobierno progresista!!
0
K
12
#10
fareway
#6
Pues ha demostrado ser más español que los de la pulserita, el rosario y los toros.
0
K
12
#1
pcmaster
Se ha hecho un canal de youtube con todo esto.
1
K
31
#4
Grahml
#1
#3
Aún no tengo claro que se haya hecho un canal de YouTube con todo esto.
0
K
18
#9
ricambigaetani
#1
¿Qué contiene el canal?
0
K
10
#15
reivaj01
#9
Todo esto.
Se nota que esto es menéame, aquí nadie lee los artículos.
0
K
11
#16
Laudamuco
#9
Todo esto.
0
K
6
#5
MacMagic
¿Pero se montó el canal con todo esto?
0
K
10
#11
Benzo
*
#0
Hacer un canal "con todo esto" es de elogiar.
0
K
10
#3
CharlesBrowson
con todo esto se ha montado un canal de youtube?
0
K
9
#12
MalvadoAspersor
O sea que se montó a todo esto en el canal
0
K
7
#7
oricha_1
Ahora falta que se cree un TikTok con todo esto
0
K
6
#17
Giorgio_rosellini
is beri dificul todo esto...
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
