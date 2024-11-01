El Canadá-Israel de la Copa Davis se jugará a puerta cerrada

La presencia de Israel en competiciones deportivas sigue generando polémica y conflictos. Y es que las selecciones de tenis de Canadá e Israel disputan este viernes 12 y sábado 13 su choque correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis en el Scotiabank Centre de Halifax, Canadá. Esta eliminatoria ya levantó polémica el pasado mes de agosto, cuando un grupo de alrededor de 400 deportistas canadienses publicaron una carta mostrando su negativa a que estos partidos se jueguen e instando al Gobierno canadiense a actuar.
