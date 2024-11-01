edición general
El Canadá-Israel de la Copa Davis se jugará a puerta cerrada

La presencia de Israel en competiciones deportivas sigue generando polémica y conflictos. Y es que las selecciones de tenis de Canadá e Israel disputan este viernes 12 y sábado 13 su choque correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis en el Scotiabank Centre de Halifax, Canadá. Esta eliminatoria ya levantó polémica el pasado mes de agosto, cuando un grupo de alrededor de 400 deportistas canadienses publicaron una carta mostrando su negativa a que estos partidos se jueguen e instando al Gobierno canadiense a actuar.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
El deporte ya no blanquea a los terroristas israelies, sino que los terroristas israelies ensucian el deporte.
oghaio #2 oghaio *
¡Que los echen ya de una puta vez!
pitercio #1 pitercio
Se consumará a tumba abierta.
salteado3 #4 salteado3
Vaya si actúa el gobierno canadiense: ojos que no ven...
#5 pandasucks
"Niños si en clase os hacen bulling, debéis de..."
Mientras tanto en mundo real...
MalvadoAspersor #6 MalvadoAspersor
En este caso cualquier tenista canadiense que la juegue, par mí, está blanqueando a Israel.

Ahí lo dejo.
ElRelojero #7 ElRelojero
#6 Hombre, yo creo que este tema sobrepasa un poco a los deportistas, deberían ser los gobiernos los que se negaran a que sus deportistas compitan contra Israel.
