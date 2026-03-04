edición general
Canadá: ¿Debería haber más regulaciones sobre las grandes empresas tecnológicas? [Ing]

Las empresas estadounidenses dominan el mercado tecnológico canadiense y poseen y controlan gran parte de los datos de Canadá, lo que supone una amenaza para la soberanía de los datos de este país. Los intentos anteriores de regulación se han topado con obstáculos. Tres años después, los canadienses siguen sin poder acceder a las noticias en Facebook e Instagram desde que el Gobierno federal aprobó una ley para obligar a gigantes tecnológicos como Meta y Google a pagar a las organizaciones de noticias canadienses por el contenido…

etiquetas: big , thech , grandes , tecnológicas , regulación
comentarios
JanSmite
Y lo mismo para Europa…
Arkhan
#1 Europa se pondrá en ello cuando acaben de configurar el Office 365.
Cincocuatrotres
Dominan el mundo a traves de ellas, no creo que los USA quieran cambiar nada, es una buena herramienta para pastorearnos, los malos nunca han tenido tanto poder, estamos muy lejos de independizarnos de esta lacra que nos domina, somos una colonia.
