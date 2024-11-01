“En los Campos de Flandes”, nueva denominación de la Gante-Wevelgem

Cristóbal Cabezas Martín / La clásica Gante-Wevelgem, una de las pruebas más destacadas del calendario ciclista internacional, pasará a denominarse “In Flanders Fields. From Middelkerke to Wevelgem” a partir de 2026. El nombre “Gante” desaparece totalmente. La salida ya no será en Ypres, sino que los ciclistas partirán de Middelkerke. La carrera belga cambia de denominación, como mínimo, para los próximos diez años.