El campo de Paniza vuelve a hablar: en busca de Eusebio y Lamberto, dos amigos silenciados por el fascismo

Durante tres días, el Equipo Arqueológico Forense de Aragón y CHAMA han trabajado en la exhumación de una fosa común en busca de dos jóvenes de Cerveruela, un carabinero de 27 años y un anarcosindicalista de 20, asesinados en septiembre de 1936 por los sublevados. La intervención, impulsada por las familias con apoyo de la DPZ, rescata una historia de amistad, represión y memoria.
Por lo que sea eso nunca se discute. Nunca se investiga. Nunca se menciona. Sabemos (gracias a dios) los nombres de los muertos, a qué se dedicaban y por qué murieron. Pero ché, nadie sabe nunca quién es el que estaba ahí para apretar el gatillo.
Una persona que, con suerte, moriría en alguna batalla; pero que lo más probable es que siguiera vivo hasta bien entrada la democracia.