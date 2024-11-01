edición general
1 meneos
1 clics

El campo de Paniza vuelve a hablar: en busca de Eusebio y Lamberto, dos amigos silenciados por el fascismo

Durante tres días, el Equipo Arqueológico Forense de Aragón y CHAMA han trabajado en la exhumación de una fosa común en busca de dos jóvenes de Cerveruela, un carabinero de 27 años y un anarcosindicalista de 20, asesinados en septiembre de 1936 por los sublevados. La intervención, impulsada por las familias con apoyo de la DPZ, rescata una historia de amistad, represión y memoria.

| etiquetas: exhumaciones , paniza , fosa común
1 0 0 K 16 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
Andreham #1 Andreham
Por añadir algún comentario distinto a los habituales en el goteo de noticias de estas tragedias, me encantaría que se investigase quién fue el "sublevado" asesino.

Por lo que sea eso nunca se discute. Nunca se investiga. Nunca se menciona. Sabemos (gracias a dios) los nombres de los muertos, a qué se dedicaban y por qué murieron. Pero ché, nadie sabe nunca quién es el que estaba ahí para apretar el gatillo.

Una persona que, con suerte, moriría en alguna batalla; pero que lo más probable es que siguiera vivo hasta bien entrada la democracia.
0 K 6

menéame