El campo de Paniza vuelve a hablar: en busca de Eusebio y Lamberto, dos amigos silenciados por el fascismo

Durante tres días, el Equipo Arqueológico Forense de Aragón y CHAMA han trabajado en la exhumación de una fosa común en busca de dos jóvenes de Cerveruela, un carabinero de 27 años y un anarcosindicalista de 20, asesinados en septiembre de 1936 por los sublevados. La intervención, impulsada por las familias con apoyo de la DPZ, rescata una historia de amistad, represión y memoria.