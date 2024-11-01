El campo asturiano vuelve a la calle por la caída del precio de la leche: «Por debajo de 80 céntimos ya es pérdida»

Los profesionales del sector cargan contra la bajada del precio por parte de las industrias y la falta de medidas del Gobierno ante la subida de los costes de producción. «Nos están metiendo leche de Francia a España a un precio que nos tira al mercado nuestro,» afirmó. José Álvarez de Usaga indicó que «el Estado debe actuar controlando las cubas que llegan de fuera»
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Además, es curioso que en TODOS los super, el litro de leche uperisada cueste lo mismo: 0,97 €.
Suena un poco comunista, lo del libre mercado donde queda?
Si sube la leche, que baje otra cosa y vamos rotándonos para ver a quien le toca perder.