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El campo asturiano vuelve a la calle por la caída del precio de la leche: «Por debajo de 80 céntimos ya es pérdida»

El campo asturiano vuelve a la calle por la caída del precio de la leche: «Por debajo de 80 céntimos ya es pérdida»

Los profesionales del sector cargan contra la bajada del precio por parte de las industrias y la falta de medidas del Gobierno ante la subida de los costes de producción. «Nos están metiendo leche de Francia a España a un precio que nos tira al mercado nuestro,» afirmó. José Álvarez de Usaga indicó que «el Estado debe actuar controlando las cubas que llegan de fuera»

| etiquetas: empresarios , asturias , leche , ganaderos , pérdidas , vacas
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7 comentarios
5 0 0 K 58 actualidad
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Pues en el super, no ha bajado nada de nada.
Además, es curioso que en TODOS los super, el litro de leche uperisada cueste lo mismo: 0,97 €.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 están pidiendo que el Estado regule y controle a las empresas porque a la mínima estas se la juegan a los productores?
Suena un poco comunista, lo del libre mercado donde queda?
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#4 eldelcerro *
#3 Eso es comunismo efectivamente, solo lo quieren para cobrar.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Comunismo sería lo que habría que hacer: un control absoluto de sus actividades y de su producción, facilitando el Estado mediante planificación lo que vayan necesitando.
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#7 eldelcerro
#6 ya, pero solo lo quieren cuando les viene bien, hay que recordar lo del "hay que hacer un paréntesis del libre mercado"
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#5 Seat127
#3 en los cárteles de empresas que pactan precio para no pisarse la manguera entre ellas?{roll}
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#1 Joroñas *
Pues por encima es perdida para las familias. A ver qué hacemos.

Si sube la leche, que baje otra cosa y vamos rotándonos para ver a quien le toca perder.
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menéame