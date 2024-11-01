El campo asturiano vuelve a la calle por la caída del precio de la leche: «Por debajo de 80 céntimos ya es pérdida»

Los profesionales del sector cargan contra la bajada del precio por parte de las industrias y la falta de medidas del Gobierno ante la subida de los costes de producción. «Nos están metiendo leche de Francia a España a un precio que nos tira al mercado nuestro,» afirmó. José Álvarez de Usaga indicó que «el Estado debe actuar controlando las cubas que llegan de fuera»