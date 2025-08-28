Caminar 15 km diarios por Barcelona hasta que se hace de noche, la rutina diaria de una persona sin hogar: "Intento ser fuerte"

Tiziano, que ronda los sesenta, lleva medio año viviendo en Barcelona. A pesar de haber trabajado prácticamente siempre, parte de su vida en Latinoamérica, ahora vive en la calle y está solo. De media, recorre unos 15 km diarios o más caminando por la ciudad, donde por primera vez en su vida se ha visto viviendo en la calle. Durante el día sobrevive moviéndose y usando servicios como los de la parroquia Santa Anna, Arrels o los comedores sociales mientras busca trabajo. "Intento ser fuerte”, dice con la esperanza de algún día salir de la calle.