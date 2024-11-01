Cambios de visa de Trump presionan a escuelas rurales que dependen de maestros extranjeros [ENG]

Como muchos sistemas escolares que enfrentan escasez de docentes, el condado de Allendale, en Carolina del Sur, ha buscado ayuda en el extranjero. Una cuarta parte de los maestros del distrito rural, con altos niveles de pobreza, proviene de otros países. La superintendente elogia a los educadores internacionales —en su mayoría de Jamaica y Filipinas— por su capacidad y dedicación, pero se prepara para perder a algunos de ellos mientras el gobierno de Trump reconfigura los programas de visas.