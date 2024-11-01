edición general
Cambios de visa de Trump presionan a escuelas rurales que dependen de maestros extranjeros [ENG]

Como muchos sistemas escolares que enfrentan escasez de docentes, el condado de Allendale, en Carolina del Sur, ha buscado ayuda en el extranjero. Una cuarta parte de los maestros del distrito rural, con altos niveles de pobreza, proviene de otros países. La superintendente elogia a los educadores internacionales —en su mayoría de Jamaica y Filipinas— por su capacidad y dedicación, pero se prepara para perder a algunos de ellos mientras el gobierno de Trump reconfigura los programas de visas.

2 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ya me imagino a los Filipinos con una hucha del DOMUND con la cara de Trump: una ayuda para educar a los pobres americanitos sin recursos.
Robus #2 Robus *
A Trump y a los suyos ya les viene bien que la gente tenga problemas para acceder a la educación.

Así que no lo van a ver como un problema... si a caso como un bonus a su política.
