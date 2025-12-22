edición general
Cambio de paradigma: los residuos son recursos, no basura

Expertos alertan de que el modelo de gestión de los residuos urbanos ha llegado al límite y plantean un giro hacia la reducción, la reutilización y la corresponsabilidad. Las ciudades se enfrentan a un gran desafío: la gestión eficiente de los residuos en la era de la fast fashion y del take away. Solo en el área metropolitana de Barcelona se generan 1,5 millones de toneladas de residuos al año, una cifra que equivale a casi 1/2 tm por habitante. Gestionarlos de forma sostenible desde ya es clave para garantizar la salubridad de los entornos ur

3 comentarios
#2 fofa
los políticos son basura, no recursos.
#1 Borgiano
Ah, entonces ¿ya no se puede decir el departamento de Residuos Humanos?
Skiner #3 Skiner *
La forma sostenible de gestionar los residuos es no generándolos.
#0 De cambio de paradigma nada, esto se sabe desde el principio de los tiempos. :wall:
