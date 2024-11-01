El cambio climático podría duplicar las perturbaciones forestales en Europa antes de 2100 y triplicar los incendios

El cambio climático podría duplicar las perturbaciones forestales en Europa antes de 2100 si no se produce una reducción significativa de las emisiones, según un nuevo estudio publicado en la revista Science. La investigación alerta de que los incendios podrían casi triplicarse, las plagas aumentar más de un 50% y los bosques maduros —ya escasos— reducirse aún más, comprometiendo su capacidad de absorber CO₂ y sostener la biodiversidad.