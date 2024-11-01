El cambio climático podría duplicar las perturbaciones forestales en Europa antes de 2100 y triplicar los incendios

El cambio climático podría duplicar las perturbaciones forestales en Europa antes de 2100 si no se produce una reducción significativa de las emisiones, según un nuevo estudio publicado en la revista Science. La investigación alerta de que los incendios podrían casi triplicarse, las plagas aumentar más de un 50% y los bosques maduros —ya escasos— reducirse aún más, comprometiendo su capacidad de absorber CO₂ y sostener la biodiversidad.
| etiquetas: europa , emisiones , science
En estudios científicos (modelos matemáticos, simulaciones-basadas en datos, análisis estadísticos, etc.) el uso de condicionales (podría) es obligatorio ya que se trabaja con probabilidades, no con resultados y conclusiones absolutas. Más concretamente, cuando un trabajo científico resalta una posibilidad es porque la probabilidad calculada o estimada en base al estudio es normalmente mayor de 50 %… » ver todo el comentario