El cambio climático agravó las lluvias de la DANA de Valencia

Un equipo del Instituto de Geociencias (IGEO), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha encontrado que el cambio climático influyó en la intensidad de las lluvias registradas durante la dana de Valencia. Los resultados, basados en tres métodos complementarios, apuntan a que las precipitaciones del 29 de octubre de 2024 en el sureste de España aumentaron hasta un 20% debido al calentamiento global.
| etiquetas: valencia , ciencia , dana , investigaciones cientificas , csic
En Valencia ciudad ya se ha vuelto a hacer
Cero escándalo mediático de esta masacre
Pues eso, lo que se sabía, al cambio climático no se le puede atribuir un evento en particular, pero si el aumento de la frecuencia y de la intensidad. En este caso de la intesidad.