Cambiar tu forma de hablar porque lo pide tu jefe: España sigue discriminando por el acento

Francia es el único país europeo que tiene una regulación en contra. La glotofobia en España es un tema que ha suscitado el interés académico. Algunos españoles, hablantes de castellano estándar o habitantes de comunidades ricas, llevan años levantando la ceja ante formas de hablar diferentes. Históricamente, profesionales canarios, andaluces y murcianos se han visto obligados de una u otra forma a modificar sus acentos a petición de sus jefes. Ahora le ocurre a los extranjeros, con el agravante de que esa discriminación es mucho más severa