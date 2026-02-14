De Camariñas a Corrubedo: los temporales sacan las vergüenzas del mar y cubren las playas de residuos

Los temporales de las últimas semanas han puesto en evidencia un problema que ocurre todo el año pero que destaca cuando el mar está más embravecido: los residuos, sobre todo plásticos, que devuelve a las playas. Pero el problema no es exclusivo de cuando azotan los temporales, como señala el colectivo Limpiarousa "hay lo de siempre, pero muchísimo más volumen". Lo que más encuentran son residuos de la pesca y la acuicultura pero también objetos que la gente tira al váter, residuos sanitarios, espumas sintéticas y restos de fiestas. "La dife...