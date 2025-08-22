Las cámaras del párking de un hospital de Vigo desmontan una denuncia por malos tratos

Las imágenes grabadas por las cámaras de vídeo del párking de un hospital de Vigo desmontaron el relato de una conductora que acusó a su exmarido de darle un puñetazo en el costado y pillarle la mano al cerrar la puerta del coche. En las escenas grabadas se comprueba cómo el hombre denunciado pasa por el otro lado del coche con otra mujer, sin tener ningún contacto físico con la denunciante. La Audiencia Provincial acaba de confirmar el archivo de la denuncia contra él por malos tratos.