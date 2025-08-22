edición general
26 meneos
51 clics
Las cámaras del párking de un hospital de Vigo desmontan una denuncia por malos tratos

Las cámaras del párking de un hospital de Vigo desmontan una denuncia por malos tratos

Las imágenes grabadas por las cámaras de vídeo del párking de un hospital de Vigo desmontaron el relato de una conductora que acusó a su exmarido de darle un puñetazo en el costado y pillarle la mano al cerrar la puerta del coche. En las escenas grabadas se comprueba cómo el hombre denunciado pasa por el otro lado del coche con otra mujer, sin tener ningún contacto físico con la denunciante. La Audiencia Provincial acaba de confirmar el archivo de la denuncia contra él por malos tratos.

| etiquetas: cámaras , parking , vigo , malos tratos
21 5 1 K 197 actualidad
20 comentarios
21 5 1 K 197 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 Tensk
Y no se deriva automáticamente a acusarla por denuncia falsa porque patata.
11 K 106
alcama #4 alcama
#2 Pobrecilla, total solo quería joder la vida de un hombre
1 K 15
#8 Ricochet
#2 Por cosas así, alegan que las denuncias falsas son el 0,0000000000000000000007%
3 K 34
#15 Tensk
#8 Ya, es lo que hay.
0 K 12
Esku #9 Esku
#2 Si no figura, no existe.
2 K 30
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#2 edito que estaba equivocado
1 K 20
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
#10 resulta que es un delito público. Habrá que ver si la procesan.
0 K 11
#17 lamonjamellada
#2 en qué delitos se persigue de oficio la denuncia falsa?
Por curiosidad, que se te ve versado en leyes.
0 K 9
#18 Pepis
#2 Porque no existen
0 K 6
salchipapa77 #1 salchipapa77
Las denuncias falsas no existen.
7 K 68
#5 Javiersoler
#1 si pero son el 0,0001,una mujer no se pone a joder con la ley de su parte a un hombre
1 K 15
tranki #16 tranki
#1
No, el problema es que el testimonio, si no se puede probar lo contrario, te lleva a condena.
Pero no, no existen.
0 K 9
ChatGPT #20 ChatGPT
#1 solo existen cuando hay cámaras. Cuando la palabra de la Mujer es la única prueba, ahí ya no existen denuncias falsas
0 K 10
Fartón_Valenciano #11 Fartón_Valenciano
"La Audiencia concluye que no ven indicios de la comisión de ningún delito y, en cambio, se evidencia que «existe un conflicto familiar que debe ser resuelto a través de vías distintas a la penal»"

Lo que hay es una denuncia falsa y un maltrato hacia el hombre,,,
2 K 32
M.Rajoy. #6 M.Rajoy. *
Menos mal que había cámaras grabando,si no, este hombre tendría que demostrar que no cometió esas supuestas lesiones, cuando la verdadera injusticia es que se le acusa y se le iba a condenarsin pruebas
3 K 30
Connect #3 Connect
Y ya está. Mete una pedazo de denuncia que puede hacer un daño social enorme a esa persona, pero no pasa nada.
1 K 21
#7 Javiersoler
#3 record histórico de suicidos, consecutivo año tras año desde la ley de violencia de género. Habrá algún factor común para que esté pasando.... Mi cerebro...
3 K 9
SegarroAmego #13 SegarroAmego *
Ya tenemos cubierto el 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% de denuncias falsas de viogen que dice el gobierno
2 K 17
#12 oscarcr80
Hola, buenas tardes.
Podria ponerme en contacto con la seccion femenina en MNM?
Alguien en casa?  media
0 K 9
#19 morefeo
Y ni siquiera declaran al hombre inocente, archivan la causa. Creo que esto le dificulta a él poder denunciarla por denuncia falsa si lo intentase.

Y las costas de oficio ya de paso (cada uno lo suyo).
0 K 6

menéame