·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4269
clics
Inquiokupas
4644
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
3998
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
5162
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
5030
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
más votadas
517
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
580
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones
468
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
347
Israel empuja a un éxodo al último pueblo cristiano de Cisjordania
380
Los alumnos acusados de violar a una compañera en Valencia regresan al instituto del que fueron expulsados tras marcharse ella a otro centro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
4
clics
Camandulero. Diccionario libre
Que finge cualidades o sentimientos para quedar bien ante alguien u obtener algún beneficio o ventaja de modo poco honesto. Sinónimos: bellaco, embustero, falso, hipócrita, marrullero, mentiroso.
Rel:
www.meneame.net/m/Palabrejas/maquerau-fr
|
etiquetas
:
camandulero
3
1
0
K
46
Palabrejas
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
46
Palabrejas
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente