Camandulero. Diccionario libre

Que finge cualidades o sentimientos para quedar bien ante alguien u obtener algún beneficio o ventaja de modo poco honesto. Sinónimos: bellaco, embustero, falso, hipócrita, marrullero, mentiroso.
