Una cama, mil euros: el negocio de las residencias de estudiantes se dispara en la era de la especulación

Con precios medios de 757 euros y plazas que cubren un escaso 20% de la demanda, las residencias universitarias se han convertido en un servicio cada vez más excluyente y privatizado.

OdaAl
Lo que nació para familias que no se podían permitir que sus hijos estudiarán fuera de casa se ha convertido en sitios elitistas.
