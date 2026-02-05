edición general
En la cama con Álvaro Pombo: "Quitando que te vas a morir, los 86 son una buena edad"

El Premio Cervantes y académico de la RAE nos recibe para hablar de lo divino y lo humano. Acaba de terminar el segundo volumen de ‘Cuentos autobiográficos’

