El Calypso de Cousteau

El barco de investigación más famoso del mundo. Recorriendo arrecifes tropicales o patrullando las aguas del Ártico, el Calypso se hizo famoso en todo el mundo como el barco de investigación del explorador acuático francés Jacques-Yves Cousteau. Este barco, que millones de personas vieron en documentales emitidos en todo el planeta, ayudó a Cousteau y a su equipo a enseñarle al mundo las maravillas submarinas nunca vistas y a crear conciencia sobre los problemas medioambientales.

Este hombre y Félix Rodríguez de la Fuente son los grandes iconos de mi infancia. Mi tío tenía todos los vídeos de sus documentales y me lo pasaba bomba viéndolos todo el día.
