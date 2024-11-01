El Calypso de Cousteau  

El barco de investigación más famoso del mundo. Recorriendo arrecifes tropicales o patrullando las aguas del Ártico, el Calypso se hizo famoso en todo el mundo como el barco de investigación del explorador acuático francés Jacques-Yves Cousteau. Este barco, que millones de personas vieron en documentales emitidos en todo el planeta, ayudó a Cousteau y a su equipo a enseñarle al mundo las maravillas submarinas nunca vistas y a crear conciencia sobre los problemas medioambientales.