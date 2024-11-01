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El Calvo - Tengo un problema  

Canción del año 2004 de El Calvo titulada "Tengo un problema".

| etiquetas: elcalvo , trap , 2004 , español
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3 comentarios
1 1 0 K 25 musicovery
#1 Leclercia_adecarboxylata
Hasta aquí mi aportación a esta cruzada.
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Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
#1 Gracias. ¿Tienes algo sobre la arteriosclerosis y la amputación de pies?
Gracias de antebrazo.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
#2 El tema del manejo de la IAC grado IV refractaria a bypass axilobifemoral y la antiagregación en estos pacientes así como las indicaciones de amputación supracondílea en estos casos es interesante, pero es viernes noche.
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