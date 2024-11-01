El calvario de ser un rockero calvo

Por eso, el de Jorge Martínez (Avilés, 1955) es un caso digno de apreciarse. El cantante y guitarrista de Ilegales, líder y único miembro del grupo que ha permanecido desde que iniciase su carrera a principios de los 80, es sin lugar a dudas el CALVO con mayúsculas del rock español. Su cráneo, completamente limpio de pelos, pelusas y patillas es una institución, una orgullosa e imponente marca de identidad establecida tras cuatro décadas dando conciertos y grabando discos. Durante una conversación reciente a cuenta de la aparición del document