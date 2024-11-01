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El calvario de ser un rockero calvo

El calvario de ser un rockero calvo

Por eso, el de Jorge Martínez (Avilés, 1955) es un caso digno de apreciarse. El cantante y guitarrista de Ilegales, líder y único miembro del grupo que ha permanecido desde que iniciase su carrera a principios de los 80, es sin lugar a dudas el CALVO con mayúsculas del rock español. Su cráneo, completamente limpio de pelos, pelusas y patillas es una institución, una orgullosa e imponente marca de identidad establecida tras cuatro décadas dando conciertos y grabando discos. Durante una conversación reciente a cuenta de la aparición del document

| etiquetas: ilegales , jorge martínez , calvos
9 1 3 K 27 calveame
6 comentarios
9 1 3 K 27 calveame
Pertinax #2 Pertinax *
Ver a Delay votar cansinos en masa a envíos es para que se te caiga el pelo de la risa hasta en los cataplas. xD
5 K 80
#4 cajadecartonmojada
#2 A todo esto, ¿a qué viene el calvo-day de hoy?
No es que me parezca mal (por propio interés :-D ), es que no termino de pillarlo.
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Pertinax #5 Pertinax
#4 La primera norma del club de los calvos: No se habla del club de los calvos. :troll:
1 K 31
#1 cajadecartonmojada
Para escuchar de fondo mientras se lee el enlace:
youtu.be/zkdUtv-nJbI
0 K 12
Urasandi #3 Urasandi
Ilustración :  media
0 K 11

menéame