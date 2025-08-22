El calor obliga a adelantar la vendimia en Francia y eleva el grado alcohólico del vino blanco

En Château Carbonnieux, las altas temperaturas han forzado a iniciar la vendimia casi un mes antes de lo habitual. El exceso de azúcar en las uvas blancas eleva la graduación alcohólica hasta el 14%, un reto para cumplir la normativa AOC y mantener la preferencia de los consumidores. Los viticultores franceses se han visto obligados este año a adelantar la vendimia de 2025, ya que las altas temperaturas han hecho que las uvas maduren antes de lo habitual, entre septiembre y octubre.