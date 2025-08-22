edición general
El calor obliga a adelantar la vendimia en Francia y eleva el grado alcohólico del vino blanco

En Château Carbonnieux, las altas temperaturas han forzado a iniciar la vendimia casi un mes antes de lo habitual. El exceso de azúcar en las uvas blancas eleva la graduación alcohólica hasta el 14%, un reto para cumplir la normativa AOC y mantener la preferencia de los consumidores. Los viticultores franceses se han visto obligados este año a adelantar la vendimia de 2025, ya que las altas temperaturas han hecho que las uvas maduren antes de lo habitual, entre septiembre y octubre.

#2 chocoleches
Así no le tendrán que añadir azúcar en la fermentación, no hay mal que por bien no venga.
:troll:
1 K 23
Pacman #4 Pacman
#2 eso no lo hacían agregando más mosto? Lo del azúcar está regulado desde hace mucho, creo
0 K 12
#5 chocoleches *
#4 No, no, le echan azúcar al mosto antes de fermentar. En los países serios está prohibido, en Francia no (de hecho el nombre del proceso chaptalización viene de un ministro de Napoleón)

en.wikipedia.org/wiki/Chaptalization
0 K 12
Asimismov #7 Asimismov
#2 la adición de azúcar era propio de la uva gewurztramina y de los espumosos dulces.
0 K 12
cocolisto #1 cocolisto
En los años 70-80 era raro el vino francés que pasara de los 11°.Ya no se distinguen de un Cariñena,por ejemplo.
1 K 22
pepel #3 pepel
Esta noticia bos la cuentan para vender más vino.
0 K 17
alpoza #6 alpoza
Esto va a trastocar las vacaciones de los vendimiadores que vayan para Francia... Otro palo para el turismo :troll:
0 K 10

