Calor extremo, récord de incendios y un Mediterráneo recalentado: España queda atrapada en la emergencia climática

El verano que este domingo acaba —el meteorológico, porque el verano astronómico dura hasta el 22 de septiembre— cierra otro trágico capítulo de la emergencia climática en la que está atrapada España y que, crisis tras crisis, se ha instalado en nuestras vidas. Las temperaturas extremas de este estío han contribuido a una brutal oleada de incendios que, además de matar a ocho personas que luchaban contra las llamas y dañar la economía de muchos pueblos y los hábitats de cientos de especies, amenaza con pulverizar los registros del fuego de.....

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Emergencia? Hay alguien que pueda de verdad hacer algo contra los mayores contaminantes y esté preocupado o haciendo algo realmente?

Además, recordemos que EEUU ha decidido pisar el acelerador de la contaminación.

Lo que unos intentamos evitar otros fomentan mucho mas eso sin contar los negacionistas que se basan en basura ideológica
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#2 al menos podríamos hacer nuestra parte en lugar de quemar las basuras como "incendio" cada dos por tres, dejar de plantar aguacates y tener una buena gestión del agua o prepararnos en invierno para las incendios.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 y entonces quien iba a comer los aguacates asturianos? xD
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Tras un verano con temperaturas elevadísimas y fuegos virulentos, ahora las lluvias preocupan a los científicos.
Raziel_2 #5 Raziel_2
#1 Después de los incendios de este agosto, si llueve demasiado fuerte demasiado pronto, toda la ceniza que hay en las áreas quemadas, que son enormes, acabarán en los ríos provocando otro desastre ecológico.

Es todo maravilloso...
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Ademas al no haber arbolado, arrastraran la tierra provocando un daño ecológico inmenso.
Connect #4 Connect
Es más la falta de medios y prevención que cambio climático. Lo que pasa es que ahora es más fácil echar la culpa siempre al cambio climático y así lavarse las manos y usar el dinero en toros y caspa nacional.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#4 Aunque hubiera medios el cambio climático influye, se han declarado incendios que eran imposible apagar por donde estaban ubicados.
