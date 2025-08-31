Calor extremo, récord de incendios y un Mediterráneo recalentado: España queda atrapada en la emergencia climática

El verano que este domingo acaba —el meteorológico, porque el verano astronómico dura hasta el 22 de septiembre— cierra otro trágico capítulo de la emergencia climática en la que está atrapada España y que, crisis tras crisis, se ha instalado en nuestras vidas. Las temperaturas extremas de este estío han contribuido a una brutal oleada de incendios que, además de matar a ocho personas que luchaban contra las llamas y dañar la economía de muchos pueblos y los hábitats de cientos de especies, amenaza con pulverizar los registros del fuego de.....
| etiquetas: españa cambio climatico , calor extremo , mediterraneo recalentado
Además, recordemos que EEUU ha decidido pisar el acelerador de la contaminación.
Lo que unos intentamos evitar otros fomentan mucho mas eso sin contar los negacionistas que se basan en basura ideológica
www.meneame.net/story/hemeroteca-rafa-hernando-portavoz-pp-congreso-ne
Es todo maravilloso...