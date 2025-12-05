Del calor extremo a la mala salud mental, el cambio climático perjudica el entorno laboral  

El lugar de trabajo se está convirtiendo rápidamente en la próxima víctima inesperada del cambio climático, el aumento de las temperaturas amenaza a millones de trabajadores. El tiempo extremo azotó a Europa este verano, con temperaturas récord que alimentaron incendios sin precedentes y graves sequías en todo el continente. Científicos y epidemiólogos de referencia concluyen que el cambio climático triplicó la mortalidad por las olas de calor en Europa, lo que se tradujo en 16.500 muertes adicionales.