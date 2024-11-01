El calendario etíope, que sigue vigente en la actualidad, tiene trece meses, empieza en septiembre, y ahora mismo es 2018

Quienes tienen hijos menores de edad suelen regirse por el calendario escolar y, para ellos, el año empieza con el inicio del curso, en la primera mitad de septiembre. En ese sentido es curioso que coincidan con el Ge’ez, es decir, el calendario civil que usan los cristianos de Etiopía, que tiene su inicio el 11 o 12 del calendario gregoriano y que proviene del copto. También se diferencia del nuestro en que consta de doce meses de treinta días más un decimotercero con otros cinco o seis días epagomenales.