¿Por qué cala la ultraderecha?

(...) En ese marco de desafección, la ultraderecha promete recuperar control. No importa de qué: de las fronteras, del lenguaje, de las calles, de los símbolos. Lo importante es ofrecer una dirección, aunque sea falsa, y una culpa externa, aunque sea ficticia. Como escribió Levitsky, en contextos de polarización afectiva y crisis de representación, los “outsiders” autoritarios presentan una alternativa emocionalmente atractiva a instituciones que parecen vacías. No ganan porque convencen, y castigan a un sistema que ha dejado de funcionar.

javibaz #1 javibaz *
Porque no calla. Y cuando repites mucho lo mismo, la gente se lo cree. De primero de Goebels.
7 K 74
Quel #12 Quel
#1 Y porque la izquierda tiene 0 autocrítica, como muy bien demuestras en tu comentario. Porqué cualquier persona critica con la izquierda es automáticamente marcada como facha y ultraderecha.
5 K -15
#20 Shibuya
#12 No se qué problema tenéis en que os llamen facha y ultraderechista. ¿Acaso es un insulto?
0 K 6
powernergia #21 powernergia *
#11 La ultraderecha solo ofrece eslóganes engañabobos.

Son infalibles.

#12 Claro, la gente vota a Vox porque la izquierda no tiene autocrítica.

Escuchando la misma Méndez desde Jesús Gil.
0 K 11
#14 sald64059
#1 me juego el testículo izquierdo a que la mayoría de los que hablan de Goebbels no tienen ni puta idea de quien era ni lo que hacía.
0 K 9
javibaz #17 javibaz *
#14 acepto tu apuesta. Tu huevos izquierdo ya está apunto de caer.
0 K 12
Sandilo #3 Sandilo
En España no existe la derecha, todos son de extrema izquierda excepto La Falange que es de centro.
2 K 22
#10 bartolin
#3 la gente que nobes traidora a su patria no necesita usar la bandera para recordar continuamente que son españoles, en lugar de suizos o andorranos.....dime de qué presumes.....
0 K 7
Sandilo #13 Sandilo
#10 No disimules, Bartolín. Tú no necesitas la bandera para odiar a España.
0 K 6
#15 bartolin
#13 yo no vendo a mis compatriotas ni intento dejar de aportar para el bien común, patriotraidor. Españoles de pacotilla ya hay de sobra
1 K 17
Sandilo #19 Sandilo *
#15 ¿El bien común es regar a Cataluña de millones a costa de las demás comunidades? Mira Madrid, todo un ejemplo de gestión, la que más aporta y con los impuestos más bajos sin robar a nadie.



Jajajajajajajajajajajajaja
1 K 9
#4 manolo_tenaza *
Para empezar, en España no hay ultraderecha, hay derecha conservadora. La ultraderecha era la de Blas Piñar a principios de la transición (vean los mítines que hacían en las Ventas, que eran absolutamente aterradores con niños cantando el cara al sol y con el uniforme de Falange). Eso es ultraderecha. Desde entonces no hay ultraderecha en España

Pero la respuesta es que la izquierda ya no propone soluciones al ciudadano medio.
2 K 21
#6 Pixmac
Por el desinterés de la izquierda en el gobierno en rebajar el coste de la vivienda. También por la baja inteligencia de muchas personas, que si alguien piensa que con VOX se podrán jubilar a los 65 y pagando poco de cotización social es que es muy tonto.
0 K 20
Arzak_ #16 Arzak_
Por carencia de ácido fólico desde la etapa de cigoto 8-D
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
"Polarizacion afectiva" que habra surgido magicamente y no gracias tambien a la ultraizquierda...
1 K 17
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Porque mola mucho.
Porque se dejó atado y bien atado.
Porque los que la apoyan, no han perdido lo que perdieron aquellos.
1 K 15
Mastantuono #5 Mastantuono
Porque hoy ser de izquierdas parece un insulto.
1 K 13
#8 drstrangelove
Porque la URSS ya no existe.
0 K 10
#22 Ovidio
Cala porque los partidos que tiene en frente dan vergüenza ajena
0 K 9
#18 donchan
Hay que mirar en qué se ha convertido la izquierda. Por ejemplo en la polémica sobre los delincuentes, la posición de los progres consiste en mantener los datos (de origen, nacionalidad) en secreto. ¿De verdad alguien cree que la censura es una solución a algo?

No. La censura solamente puede servir para proteger alguna mentira.

O la posición de los progres en el feminismo, que consiste en discriminar a los hombres.

Es que es impresentable. A nadie le debe extrañar que se vote en contra de algo así.
0 K 7
MisturaFina #9 MisturaFina
Se llama populismo barato. Es lo que siempre han hecho. Regalar caramelos a los pobres, hacer promesas y echar la culpa a la contra. Son elitistas, se popular nada de nada. Pero la gente cae.
0 K 7
bronco1890 #11 bronco1890
¿Y qué hace la política democrática? ¿Qué ofrece el centro, la izquierda institucional, el progresismo de salón, el centro sensato, la derecha ilustrada? A menudo, muy poco. Discursos tecnocráticos, digitalización, crecimiento verde, pensamiento woke… mientras la gente pierde sus barrios, sus médicos, sus trenes
A ver si va a ser eso.
1 K 5

