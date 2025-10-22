CaixaBank pone contra las cuerdas a Mr. Wonderful y la aboca al concurso de acreedores

La entidad bancaria impugnó el plan de reestructuración que un juzgado de Barcelona homologó el año pasado al considerar que su previsiones de negocio no eran reales.La Audiencia de Barcelona comparte el análisis del banco y destaca que, teniendo en cuenta la situación actual de Mr. Wonderful, que tras la crisis sanitaria de Covid-19 se ha visto obligada a cerrar tiendas físicas,lo más acertado sería haber hecho una estimación para los próximos años más cercana a los resultados de años previos pandemia cuando su principal canal venta era online