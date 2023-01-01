·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4792
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4565
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4257
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3896
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
3053
clics
Este strike me ha descolocado...
más votadas
371
Bolaños ataca a Bendodo por llamar "pirómana" a la jefa de Protección Civil: "Es un dirigente bronceado y descansado criticando a quien lleva 11 días trabajando"
458
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
348
El PP reconoce ahora que la UE "envió medios desde el primer minuto" para luchar contra los incendios
353
Miles de personas exigen en Galicia la dimisión de Alfonso Rueda tras su gestión de los incendios forestales
666
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
8
clics
Cairokee Band - Telk Qadeya - تلك قضية (El-Gouna Film Festival 2023)
Festival de Cine de El-Gouna, 6.ª edición, 2023. Presentación de la banda Cairokee interpretando Telk Qadeya (That's the issue).
|
etiquetas
:
cairokee
,
telk qadeya
,
genocidio
,
sionismo
,
gaza
,
rock
1
1
0
K
17
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente