Cairokee Band - Telk Qadeya - تلك قضية (El-Gouna Film Festival 2023)  

Festival de Cine de El-Gouna, 6.ª edición, 2023. Presentación de la banda Cairokee interpretando Telk Qadeya (That's the issue).

