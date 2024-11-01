edición general
La caída del consumo de alcohol deja un stock récord de 18.800 millones en el sector

La industria mundial de las bebidas espirituosas atraviesa una fase de ajuste tras el fuerte auge vivido durante la pandemia. La caída del consumo ha provocado una acumulación récord de existencias valoradas en 18.800 millones de euros, el nivel más alto de la última década, según datos recopilados por el Financial Times. El descenso afecta a mercados clave de Europa, EEUU y Asia, y se produce en paralelo a un cambio de hábitos, especialmente entre los consumidores jóvenes, que apuestan cada vez más por estilos de vida saludables.

wildseven23 #4 wildseven23
Verás como en estos casos, la sacrosanta ley de la oferta y la demanda no funciona y no bajarán los precios.
5
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#4 Sería extraño. La competencia entre los fabricantes de cerveza es altísima, entre los bares igual, la oferta es enorme y los precios ya están bastante ajustados.

Supongo que tendrán que destruir este exceso de producción y reducir la producción anual.
0
sotillo #13 sotillo
#4 Para nada, hay cosas baratas pero son una mierda, lo bueno sigue subiendo y está más caro que el año anterior
0
Leconnoisseur #21 Leconnoisseur
#4 Pues como debería ser. Las sustancias nocivas para la salud psicosocial y física deberian tener un precio prohibitivo para que solo pudiesen consumirlas los ricos
0
Tontolculo #3 Tontolculo *
Como con la gasolina, me voy a sentar a esperar la correspondiente bajada de precios en los bares
4
txillo #6 txillo
#3 En realidad en los bares lo que pagas es todo lo demás. El gasto habría que verlo en supermercados.
0
orangutan #10 orangutan *
#3 No problem, el alcohol no caduca. Puedes esperar sentado.
0
UsuarioXY #2 UsuarioXY
Las nuevas generaciones son más listas que las anteriores.
3
#7 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#2 Ojalá fuese cierto!
3
sotillo #12 sotillo
#7 Hay una buena parte que no hace ruido pero trabaja en ello, bien formados y motivados que persiguen metas y muchos incluso muy solidarios, ya se demostró en la Dana y donde hacen falta, luego están los que persiguen ideales como los de Abascal, no estudiar, no madrugar, no trabajar y pintar la mona todo lo posible para vivir del cuento
1
#15 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#12 en realidad lo de criticar a las generaciones anteriores se lleva haciendo desde los sumerios (no es coña). Lo que ocurre es que esa rebeldía casi nunca ha sido reaccionaria y retrógrada. Por supuesto que hay de todo.
No me trago lo de la nostalgia por épocas anteriores, para ser nostálgico de algo hay que haberlo vivido. Eso es simplemente desinformación.
2
sotillo #17 sotillo
#15 Lo puedes vivir y no ser nostálgico, que es lo normal en las últimas generaciones, que tengas buenos recuerdos de juventud tampoco implica ser nostálgico, como se vive hoy entonces ni se soñaba
0
Gry #5 Gry
Que suban los precios para mantener el nivel de ingresos.
2
jewel_throne #9 jewel_throne *
#5 eso están haciendo todos los bares a los que voy/conozco.....la cerveza en cosa de dos años la subieron 0.80€, el café entre 0.20€ y 0.60€, el botellín de 33cl de agua pasó de 1€ a 1.50€ en cosa de un finde hace ya 2 años (dejé de ir a ese sitio).
Ahora lo que veo es que la gente se pide una cosa y aguanta lo más posible.....entiendo que a todos nos han subido los precios, pero en hostelería da la sensación de que a los clientes nos toman por imbéciles en algunos sitios. Ahora vendrán los lloros y que la gente no gasta y bla bla bla y que les den ayudas......anda y que os jodan (lo digo por los usureros de mierda que no tienen camareros sino esclavos).
1
azathothruna #1 azathothruna
Walter white arruino a las cervecerias :troll: :troll:
2
#18 milestone
Y yo me pregunto, ¿beben menos porque son más sanas o porque no tienen dinero?
1
#19 rbrn
#18 Porque tienen alternativas, ahora se puede socializar mucho más fácil sin irse de bares.
0
#20 milestone
#19 Es otra visión, y seguro que afecta, pero no te olvides del dinero. Te recuerdo que mucha gente ha dejado de fumar debido al coste del tabaco no por salud.
0
#14 marcotolo
una buena noticia
0
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Solo ginebra de Emma Watson & Bro (Renais)
0
Jonesy #16 Jonesy
Eso es todo lo se bebía Marc Giró, su marido. su cuñada, el gran Wyoming, Pedro Sámchez, Koldo y Jorge Javier juntos
0

