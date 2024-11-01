La caída del consumo de alcohol deja un stock récord de 18.800 millones en el sector

La industria mundial de las bebidas espirituosas atraviesa una fase de ajuste tras el fuerte auge vivido durante la pandemia. La caída del consumo ha provocado una acumulación récord de existencias valoradas en 18.800 millones de euros, el nivel más alto de la última década, según datos recopilados por el Financial Times. El descenso afecta a mercados clave de Europa, EEUU y Asia, y se produce en paralelo a un cambio de hábitos, especialmente entre los consumidores jóvenes, que apuestan cada vez más por estilos de vida saludables.