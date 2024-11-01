La caída del consumo de alcohol deja un stock récord de 18.800 millones en el sector

La industria mundial de las bebidas espirituosas atraviesa una fase de ajuste tras el fuerte auge vivido durante la pandemia. La caída del consumo ha provocado una acumulación récord de existencias valoradas en 18.800 millones de euros, el nivel más alto de la última década, según datos recopilados por el Financial Times. El descenso afecta a mercados clave de Europa, EEUU y Asia, y se produce en paralelo a un cambio de hábitos, especialmente entre los consumidores jóvenes, que apuestan cada vez más por estilos de vida saludables.
Supongo que tendrán que destruir este exceso de producción y reducir la producción anual.
No me trago lo de la nostalgia por épocas anteriores, para ser nostálgico de algo hay que haberlo vivido. Eso es simplemente desinformación.
Ahora lo que veo es que la gente se pide una cosa y aguanta lo más posible.....entiendo que a todos nos han subido los precios, pero en hostelería da la sensación de que a los clientes nos toman por imbéciles en algunos sitios. Ahora vendrán los lloros y que la gente no gasta y bla bla bla y que les den ayudas......anda y que os jodan (lo digo por los usureros de mierda que no tienen camareros sino esclavos).