edición general
2 meneos
22 clics
Las cafeterías en India en las que los clientes pagan con basura

Las cafeterías en India en las que los clientes pagan con basura

Las "cafeterías de basura" proliferan en toda India. BBC visitó la ciudad de Ambikapur, para hallar su impacto en la contaminación con plástico y en las personas. Cada día, personas hambrientas llegan a este café en Ambikapur, ciudad en el estado de Chhattisgarh, centro de India, con esperanza de obtener comida caliente. No pagan con dinero; entregan paquetes con residuos plásticos, como bolsas viejas, envoltorios de comida y botellas de agua. "La idea es abordar 2 problemas existentes en Ambikapur: los residuos plásticos y el hambre".

| etiquetas: cafetería , café , india , cliente , pago , basura , plástico , hambre , reciclaje , amc
2 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
lentulo_spinther #4 lentulo_spinther
#3 No, la comida india te puede gustar o no, pero no es una basura. Otra cosa es cómo estén las calles...pasa lo mismo en Sicilia, hay basura por todas las cunetas. Por eso digo que si pagan la comida con basura, la cafetería se arruina
0 K 11
lentulo_spinther #1 lentulo_spinther
Si pagan la comida con la basura que encuentran por la calle, en dos meses todos con sobrepeso
0 K 11
sotillo #3 sotillo
#1 Comida basura a cambio de recoger más basura, el surco húmedo del capitalismo
0 K 11
pedrobotero #2 pedrobotero
Que se va a esperar de ese estercolero...
0 K 10

menéame