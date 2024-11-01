Las cafeterías en India en las que los clientes pagan con basura

Las "cafeterías de basura" proliferan en toda India. BBC visitó la ciudad de Ambikapur, para hallar su impacto en la contaminación con plástico y en las personas. Cada día, personas hambrientas llegan a este café en Ambikapur, ciudad en el estado de Chhattisgarh, centro de India, con esperanza de obtener comida caliente. No pagan con dinero; entregan paquetes con residuos plásticos, como bolsas viejas, envoltorios de comida y botellas de agua. "La idea es abordar 2 problemas existentes en Ambikapur: los residuos plásticos y el hambre".