CAF gana en Egipto un contrato de más de 450 millones para el metro de El Cairo

Amnistía Internacional incluye al grupo vasco en una lista de 15 corporaciones “cómplices” de Israel. CAF ha ganado en Egipto tres pedidos de la Autoridad Nacional de Túneles (NAT), la empresa pública que gestiona la ampliación del metro de la ciudad de El Cairo, por un importe que supera los 450 millones. El grupo de Beasain (Gipuzkoa) realizará la modernización integral de 39 trenes que cubren la Línea 2, así como el mantenimiento de las unidades de esta red ferroviaria y de la Línea 1.